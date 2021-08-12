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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 12.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı ile TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yer aldı.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

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