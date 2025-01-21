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Teknoloji

Çin'in uzay istasyonundaki Şıncou-19 taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki Şıncou-19 taykonot ekibinin ikinci uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Çin'in uzay istasyonundaki Şıncou-19 taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı

Pekin

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 8,5 saat süren uzay yürüyüşünde yer kontrollerinin ve istasyonun robotik kolunun yardımıyla bir dizi işlemi yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 19'uncu uzay yürüyüşü ve Şıncou-19 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ikinci araç dışı etkinliği oldu.

30 Ekim 2024'te istasyona gönderilen Şıncou-19 taykonot ekibi, ilk uzay yürüyüşünü 17 Aralık 2024'te gerçekleştirmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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