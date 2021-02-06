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Bilim Teknoloji

Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı

Çin'in Mars'a yolladığı Tienvın-1 uydusu, dünyaya ilk görüntüsünü gönderdi.

Emre Aytekin   | 06.02.2021
Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı Fotoğraf: China National Space Administration

Ankara

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uydunun Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Temmuz 2020'de bir gezginci keşif aracıyla fırlatılan uydu, 197 gündür Mars'a doğru yol alıyor.

Yolculuğu içinde dördüncü yörünge düzeltme manevrasını dün yapan keşif aracının, Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor.

Uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif görevi "Tienvın-1", 23 Temmuz'da yola çıkmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

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