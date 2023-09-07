Dolar
26.84
Euro
28.73
Altın
1,919.64
ETH/USDT
1,646.70
BTC/USDT
26,184.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasa değeri, Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair iddiaların ardından iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

Dilara Zengin Okay  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi

Washington

Apple'ın hisse değeri son iki günde yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti.

Çin'in kamu çalışanlarının merkezi hükümet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına ilişkin haberlerin ardından Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonlarıyla diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.

Gazete, "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde, kamu çalışanlarının son haftalarda, iş yeri toplantılarında ve mesaj gruplarında amirlerinden bu konuda talimatlar aldıklarını kaydetmişti.

Talimatın ne kadar yaygın olduğunun bilinmediğine işaret edilen haberde, hükümete bağlı bazı düzenleyici kurumların personeline de benzer uyarıların yapıldığı ifade edilmişti.

Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Çin'in adımlarının, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekiyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Bank of America, Çin'in Apple'ın yıllık iPhone satışlarının 50 milyon kadarını oluşturduğunu ve böyle bir yasağın Apple'a yılda 5-10 milyon adede mal olabileceğini tahmin ediyor.

Çin hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Apple konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında karar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü DMD hastaları için aydınlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek
Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

Benzer haberler

Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi

Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi

Çin'de borç krizi, bir gayrimenkul devini daha çöküşün eşiğine getirdi

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-33" uydusunu fırlattı

Çin'den ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye "soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı

Çin'den ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye "soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı
ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı

ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı
Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi

Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet