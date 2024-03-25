Dolar
32.15
Euro
34.88
Altın
2,176.72
ETH/USDT
3,540.80
BTC/USDT
68,966.00
BIST 100
9,112.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
logo
Teknoloji

Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusu yörüngeye ulaştı

Çin'in keşif araçlarının Dünya ile irtibatını sağlamak üzere Ay'a yolladığı aktarım uydusunun yörüngeye ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusu yörüngeye ulaştı

Beijing

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, "Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusu, 112 saatlik yolcuğun ardından Ay'a 440 kilometre kala gerçekleştirdiği fren manevrasının ardından yörüngeye girdiği belirtildi.

Açıklamada, uydunun sonraki aşamada irtifa ve eğiminin ayarlanarak eliptik yörüngedeki planlanan konumuna yerleşeceği kaydedildi.

Çüeçiao-2 Uydusu, 20 Mart'ta Long March-8 taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformunun iskeleti üzerine inşa edildi.

Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri ise Dünya'ya veri aktarımı işlevini yerine getiren 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.

Ay keşif görevlerinde kullanılacak

Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.

Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Çang'ı 6"nın ardından, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7", 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
Bakan Yumaklı: Kent tarımını özellikle büyükşehirlerin çevresinde geliştirmek istiyoruz
Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişinin "şüpheli" olarak ifadesi alındı
Ankara'da bir hastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusu yörüngeye ulaştı

Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusu yörüngeye ulaştı

Tayvan, TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak görüyor

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimle ilgili Çin Büyükelçiliği yetkililerini Bakanlığa çağırdı

GÖRÜŞ- Söylem ve pratik arasında Çin'in Orta Doğu politikası

GÖRÜŞ- Söylem ve pratik arasında Çin'in Orta Doğu politikası
GÖRÜŞ - Ülkelerin yapay zeka yarışı: Kim nerede duruyor?

GÖRÜŞ - Ülkelerin yapay zeka yarışı: Kim nerede duruyor?
Çin, ihtilaflı sulardaki İkinci Thomas Sığı'nda ikmal yapan Filipinler gemisine tazyikli su sıktı

Çin, ihtilaflı sulardaki İkinci Thomas Sığı'nda ikmal yapan Filipinler gemisine tazyikli su sıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet