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Teknoloji

Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketiyle ilk fırlatışı yaptı

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketiyle ilk fırlatışı gerçekleştirdi.

Emre Aytekin   | 09.12.2022
Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketiyle ilk fırlatışı yaptı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, roket, Sarı Deniz'deki fırlatma platformundan 14 uyduyu yörüngeye yolladı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki 140 kilogramlık katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip.

Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roket, fırlatma maliyetini kilogram başına 10 bin doların altına indirecek.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti.

Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 ile Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASIC) bağlı Expace şirketinin geliştirdiği Kauicou-1A roketleri de ticari uydu taşımacılığı için kullanılıyor.

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