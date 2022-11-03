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Teknoloji

Çin uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülünün montajını yaptı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturan ikinci laboratuvar modülünün montajını tamamladı.

Emre Aytekin   | 03.11.2022
Çin uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülünün montajını yaptı

Pekin

İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, Mıngtien laboratuvar modülü, uzay istasyonuna demirlediği geçici bağlantı noktasından çıkarılarak, çekirdek modülünün yanındaki kalıcı konumuna yerleştirildi.

17,9 metre uzunluğundaki modül, 31 Ekim'de "Long March-5B" taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen "Mıngtien" uzay istasyonuna eklenen ikinci laboratuvar modülü oldu. Daha önce "Vıntien" (gökleri aramak) adı verilen ilk laboratuvar modülü, 2 Ekim'de geçici olarak demirlediği iskeleden çıkarılarak çekirdek modüle eklenmişti.

"Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlandı.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) ise 24 Temmuz'da fırlatılmıştı.

Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda halen üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.

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