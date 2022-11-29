Dolar
18.64
Euro
19.25
Altın
1,750.14
ETH/USDT
1,216.60
BTC/USDT
16,435.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda görev yapacak dördüncü taykonot ekibi yola çıktı.

Emre Aytekin   | 29.11.2022
Çin uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

Pekin

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiği, "Long March (uzun yürüyüş)-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezinden uzaya gönderildi.

Taykonotlar, hedefe ulaştıklarında halen istasyonda bulunan ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.

Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.

Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, 3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek
Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu soyuldu
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 13 santimetre düştü
Düzce'de "yanan su"ya inceleme
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Benzer haberler

Çin uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

Çin uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Hint-Pasifik, tarihin yazıldığı yer olacak

Çin'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin lideri Şi'den Rusya'ya 'temiz ve yeşil enerjide birlikte çalışalım' mesajı

Çin lideri Şi'den Rusya'ya 'temiz ve yeşil enerjide birlikte çalışalım' mesajı
Protestoların yaşandığı Çin'de üniversiteler, öğrencileri yarıyıl bitmeden eve yolluyor

Protestoların yaşandığı Çin'de üniversiteler, öğrencileri yarıyıl bitmeden eve yolluyor
Rusya, Kazakistan ve Özbekistan doğal gazda işbirliğini genişletebilir

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan doğal gazda işbirliğini genişletebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet