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Teknoloji

Çin, "Gaocing" ve "Tienyan" sınıfı optik yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, "Gaocing" (SuperView) ve Tienyan (SkyEye) sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Çin, "Gaocing" ve "Tienyan" sınıfı optik yer gözlem uydularını fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre, "Gaocing 3-02" ve "Tienyan 23" uyduları, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 564'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Kamusal ve ticari kullanım için yüksek çözünürlüklü optik uydu görüntülemesi hizmetleri sağlayan Gaocing sınıfı uydular, Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Sıvey İzleme ve Haritalandırma Teknolojisi Şirketi tarafından geliştiriliyor.

Gaocing uydularının ilk grubu, iki çift olarak 2016 ve 2018 yıllarında, ikinci grubun ilk çifti 2022'de, ikinci çifti Ekim 2024'te fırlatılmıştı. Üçüncü grup uyduların ilk çifti de Nisan 2024'te, ikinci çifti ise Şubat 2025'te uzaya gönderilmişti.

Gaocing uydularıyla Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de 28 uydudan oluşan bir takımuydu ağı oluşturulması planlanıyor.

"Gök Gözü"

Çince adı "Gök Gözü" anlamına gelen Tientan sınıfı ise istihbarat amaçlı kullanılan elektro-optik keşif uydularını ifade ediyor.

Tientan-1 ve Tientan-2 uyduları 2019'da, Tientan-5 uydusu 2020'de, Tientan-22 ve Tientan-24 uyduları ise 2024'te uzaya gönderilmişti.

Tientan uyduları ile de Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de bir takımuydu ağı oluşturulması planlanıyor.

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