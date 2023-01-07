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Teknoloji

Bursa'nın 155 yıllık meslek lisesinde ilaçlama dronu üretildi

Bursa'daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Ar-Ge merkezinde, özellikle tarım okullarında eğitim ve ilaçlama için kullanılmak üzere dron üretildi.

İsmail Özdemir   | 07.01.2023
Bursa'nın 155 yıllık meslek lisesinde ilaçlama dronu üretildi Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Kent merkezinde 1868 yılında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelindeki Ar-Ge merkezlerinden olan okulda tarım dronu projesi hazırlandı.

Makine Teknolojisi Alanı öğretmeni Murat Bozdemir koordinesinde iki öğretmen ve iki öğrencinin katılımıyla önce iki prototip üretildi. Testlerin başarılı olmasıyla üçüncü dronun üretimi tamamlandı.

Tasarım ve üretim aşamasında öğrencileriyle çalışan Bozdemir, malzeme temininden tasarım işlemlerine kadar bütün süreci okuldaki Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdi.

Patent başvurusunda bulunulan, deneme uçuşları Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarlalarında yapılan dron, 15 dakika havada kalabiliyor ve bir saatte 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor.

Murat Bozdemir, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullarını ziyaretinde projeyi beğendiğini ve desteklediğini söyledi.

Bir yıl içinde tüm aşamaları hazırladıktan sonra prototip ürettiklerini belirten Bozdemir, şöyle devam etti:

"Şu an 5 litrelik bir sulama ve ilaçlama dronu ortaya çıkmış oldu. Kullanıma da hazır hale getirmiş olduk. 3-4 ay tasarımı sürdü. Bunu da 3 boyutlu tasarım programlarında yaptık. Bulabildiğimiz ölçüde yerli malzemeler kullanmaya çalıştık. Fiber karbon malzemelerini, diğer ekipman ve bazı elektronik malzemeleri Türkiye'den tedarik ettik. Tedarik edemediğimiz malzemelerimizi yurt dışından getirttik. 3 ay içinde de montajını tamamlayıp test uçuşlarını yaptık."

Bozdemir, ziraat fakülteleri, tarım liseleri gibi yerlerde bu ürünün kullanılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bunun ticari bir ürün olduğunu anlatan Bozdemir, "Bunu kullanmak isteyen çiftçilerimize de okulumuz bünyesinde yapıp hem de eğitimlerini verebiliyoruz. Tabii ki bunu geliştiriyoruz. Olabildiğince ürünlerimizin komponentlerini de yerlileştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz daha büyüklerini, daha performansı yüksek ilaçlama dronlarını üretmek." dedi.

Öğrencilerin de çalışmalarda etkin rol aldığını dile getiren Bozdemir, ayrıca insansız hava aracı sektörüne insan gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öğrenciler projede yer almaktan mutluluk duyuyor

12'nci sınıf öğrencisi Alaattin Kahraman ise üretimde yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve kendini geliştirdiğini belirtti.

Liseyi bitirdikten sonra amacının üniversitede mekatronik mühendisliği okumak olduğunu belirten Kahraman, dronla ilgili başka çalışmalara da katılmak istediğini kaydetti.

Aynı sınıftan Uğurcan Samet Kılıçarslan, tasarımdan üretime kadar dron projesinin tüm aşamalarında bulunduğunu ifade etti.

Montaj aşamasında birçok parçayı kendilerinin ürettiklerini söyleyen Kılıçarslan, "Benim hedefim mekatronik mühendisliğini bitirmek. Mekatronik mühendisi olduktan sonra yine bu işlere yoğunlaşmak istiyorum. Mümkünse bu işlerle uğraşan bir firmaya girmek veya firma kurmak istiyorum." diye konuştu.

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