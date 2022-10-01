Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
Bolu'da, Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştiriliyor.
Bolu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.
Togg'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.