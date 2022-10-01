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Teknoloji

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştiriliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.10.2022
Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.

Togg'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.

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