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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Teknoloji

Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi

Boeing'in uzaya yollanan Starliner mekiğinde 3 adet helyum sızıntısı tespit edildiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi Fotoğraf: Paul Hennessy/AA

Ankara

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) X sosyal medya platformundan Starliner mekiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Sızıntılardan birinin uçuş öncesi tespit edildiği, diğerlerinin ise uçuş esnasında ortaya çıktığı kaydedildi. Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı, "uzay aracının stabil durumda" olduğu belirtildi.

Boeing sözcüsü Jim May, sızıntıların astronotlara "risk teşkil etmediğini" bildirdi.

Boeing, iki ertelemenin ardından dün iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

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