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Dünya

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yolladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

New York

İçinde iki NASA astronotu bulunan Starliner, Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan yerel saatle 10.52'de (TSİ: 17.52) uzaya fırlatıldı. Böylelikle Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşu başladı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore and Suni Williams'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

Uçuş başarılı olursa, NASA'nın Starliner'ın ISS'ye düzenli seferler yapmasına izin verebileceği belirtiliyor.

- Fırlatma iki kez ertelenmişti

Son dakika sorunları Starliner'ın ilk iki mürettebatlı fırlatma denemesini engellemişti.

Geçen ay, Boeing'in Starliner mekiğiyle ISS'ye yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi, "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

Bu ayın başında da Starliner mekiğinin fırlatılması, geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durdurulmuştu.

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