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Teknoloji

Bitlis'te jandarma ekipleri akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı

ASELSAN'ın ürettiği akıllı yaka kameraları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Çimenli yol kontrol noktasında kullanılmaya başlandı.

Şener Toktaş   | 28.12.2021
Bitlis'te jandarma ekipleri akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, ASELSAN'ın, asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için ürettiği EKS-2WX yaka kamerasının, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık tespit ettiği belirtildi.

Bu sayede vatandaşların bekletilmeden işlemlerinin daha hızlı yapılabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması, yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim alt yapılarından yararlanıyor.

Söz konusu akıllı yaka kamera sistemi Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Van kara yolunda bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli yol kontrol noktasında etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaka kamerası, jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafifletmektedir. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı şekilde kimlik sorgulaması yapılmaktadır."

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