Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.
İstanbul
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
#19MAYIS ruhuyla...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/tVWqkJSpTu
"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.