Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Ergin Garip   | 22.03.2020
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı. 

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte başaracağız" 

Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrupa'daki bazı camilerde koronavirüs salgını nedeniyle ezan okunmaya başladı
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz
Kosova’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

Benzer haberler

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Kosova’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Avrupa'daki bazı camilerde koronavirüs salgını nedeniyle ezan okunmaya başladı

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi
'Gönlü genç' öğrencilerden 'Biz Evdeyiz' kampanyası

'Gönlü genç' öğrencilerden 'Biz Evdeyiz' kampanyası
Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi yarın başlıyor

Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi yarın başlıyor