Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,987.16
ETH/USDT
1,893.90
BTC/USDT
34,966.00
BIST 100
7,862.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Teknoloji

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Eren Beksaç  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Priştine

Başkent Priştine'de Bayraktar'ı kabul eden Maqedonci, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın ürünleri ile "askeri teknolojinin manşeti" haline geldiğini belirtti.

Maqedonci, Baykar ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) muharebe kapasitesini, tüm vatandaşların güvenliği ve toprak savunmasını garanti altına alacak düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Paylaşımında, görüşmede bundan sonra yatırım yapılacak projeler ve bu işbirliğinin satın almaların ötesine yaygınlaşmasını ele aldıklarını aktaran Maqedonci, "Bu şirketin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova hükümeti ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği konusunda gösterdiği istek ve hazırlıktan dolayı Haluk Bayraktar'ı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirerek derin şükranlarımı sundum." ifadesini kullandı.

Maqedonci, paylaşımının sonunda, "İki ülke arasındaki güçlü bağ devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

Görüşmede, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve FSK Komutanı Bashkim Jashari de hazır bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temmuzda sayı bilgisi vermeden Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan'daki tatbikatta boy gösterdi

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

Sırbistan-Kosova müzakereleri yine sonuçsuz kaldı

Sırbistan-Kosova müzakereleri yine sonuçsuz kaldı
"Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı" savaş sahnelerini aratmadı

"Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı" savaş sahnelerini aratmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet