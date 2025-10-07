Bakan Yardımcısı Sayan: X platformundaki erişim sorunuyla ilgili incelemeler devam etmektedir
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü bildirdi.
Ankara
Sayan, NSosyal hesabından, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
ABD merkezli sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.