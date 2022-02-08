Dolar
13.62
Euro
15.57
Altın
1,819.11
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
1,999.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenliyor Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Teknoloji

Bakan Karaismailoğlu vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli kullanılmasının önemine işaret ederek "'Güvenli İnternet Hizmeti'nin özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyor, vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 08.02.2022
Bakan Karaismailoğlu vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK'de düzenlenen etkinlikte yayınlanan video mesajında, çevrim içi güvenliğin her geçen yıl daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere pek çok dijital riske dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu noktada, internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli kullanılması son derece önemli. BTK tarafından oluşturulan, ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih edebileceğiniz 'Güvenli İnternet Hizmeti' kullanımının özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyor, vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kişisel veri mahremiyetini korumak amacıyla, "Türkiye’nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyerek başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, dijital farkındalığımızı artırdığına inanıyorum. İnterneti ve sosyal ağları sorumsuzca kullanarak zihnini, zamanını, enerjisini tüketen değil, interneti bilinçli kullanarak üreten toplum olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin ve dijital mecraların insanları ve çocukları esir almasına, tüketmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, dijital ortamlarda süzgeçten geçirmeden gerekli, gereksiz bütün içerikleri sınırsızca tüketmenin "dijital obeziteye" ve "dijital bağımlılığa" sebep olacağını aktardı.

Karaismailoğlu, internette ve sosyal ağlarda, itibar suikastı, dezenformasyon, dijital dolandırıcılık, terör propagandası, hakaret gibi pek çok riskin bulunduğunu kaydederek, kötülükle mücadelede, iyiliği çoğaltmanın ve iyi içeriği üretmenin stratejik güç olduğuna inandıklarını bildirdi.

Dijital okuryazarlık becerileri edinmenin önemine değinen Karaismailoğlu, "Bilgiye ulaşmada güvenilir haber kaynaklarını seçmek, kaynağı bulunmayan içeriklere güvenmemek, interneti bilinçli kullanmanın, yalana ve bilgi kirliliğine karşı mücadele etmenin olmazsa olmazlarındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, insanlığın teknolojinin emrinde değil, teknolojinin insanlığın emrinde olduğu düzeni siber zeminde de tesis etmek için çalıştıklarını dile getirerek, bu bilincin bütün toplumda oluşması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Benzer haberler

Güvenli İnternet Günü'nde "hep birlikte daha iyi bir internete" çağrısı

Güvenli İnternet Günü'nde "hep birlikte daha iyi bir internete" çağrısı

Bakan Karaismailoğlu vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti

İstanbul-İzmir Otoyolu hem ulaşımı kısalttı hem de yeni yatırımların önünü açtı

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı
Türkiye'nin internet hızı 1 yılda yüzde 65 arttı

Türkiye'nin internet hızı 1 yılda yüzde 65 arttı
Çanakkale'de Kazdağları geçişindeki Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü

Çanakkale'de Kazdağları geçişindeki Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü