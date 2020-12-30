Bakan Karaismailoğlu: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.
Ordu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.
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