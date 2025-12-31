Dolar
Teknoloji

Bakan Kacır: Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu belirterek, "Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Bakan Kacır: Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık

Ankara

Bakan Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu vurgulayan Kacır, "Yerel kalkınma ve yüksek teknoloji odaklı yeni teşvik sistemimizi yürürlüğe aldık. Ülkemizi katma değerli yatırımların küresel üssü yapacak programları uygulamaya koyduk. AR-GE, inovasyon ve üretim kabiliyetlerimizi ilerlettik, insan kaynağımızı güçlendirdik. Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yerel kalkınma hamlesiyle katma değerli üretimin ve refahın yurt sathına yayılmasını desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'de 81 il için topyekün kalkınma seferberliği başlattıklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm şehirlerinde yeni fabrikaların, teknoloji ve üretim altyapılarının açılışını vatandaşlarımızla birlikte büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Sanayi bölgelerimizi, teknoparklarımızı, KOBİ'lerimizi, girişim ekosistemimizi güçlendirdik. Milli Teknoloji Hamlesi için durmaksızın çalışmayı sürdürdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan, duraksamadan koşmaya devam edeceğiz."

