Bakan Kacır: Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedefleri doğrultusunda ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kacır, paylaşımında "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesine yer verdi.
