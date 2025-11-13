Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Teknoloji

Bakan Kacır gençleri TÜBİTAK destekli bilim merkezlerine davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Bakan Kacır gençleri TÜBİTAK destekli bilim merkezlerine davet etti

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını belirterek, "Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerden TÜBİTAK destekli bilim merkezlerini ziyaret etmelerini istedi.

Bilim merkezlerinin gençleri beklediğini belirten Kacır, ara tatil döneminde, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde gençleri, bilimsel keşiflere, yenilikçi düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye davet etti.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tatilde, deneyimleyerek öğrenin, merakınızı bilimle derinleştirin, hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürün. Size en yakın TÜBİTAK bilim merkezini ziyaret ederek program detaylarını alabilir, atölyelere katılabilirsiniz. Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum."

