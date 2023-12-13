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Teknoloji

Bakan Kacır: Son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye destek verdik

Zeynep Duyar  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Bakan Kacır: Son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye destek verdik

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.

Bakan Kacır, "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik." dedi.

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