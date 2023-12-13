Bakan Kacır: Son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye destek verdik
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.
Bakan Kacır, "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.