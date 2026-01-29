Dolar
Teknoloji

Bakan Kacır, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de bulunan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Zeynep Duyar  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Bakan Kacır, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Ankara

Kacır, yazılı açıklamasında, görüşmede ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi alanları, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Kudratov ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi alanları, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında işbirliğimizi ele aldık. Köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesinde öne çıkan, kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

