Bakan Kacır, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de bulunan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Ankara
Kacır, yazılı açıklamasında, görüşmede ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi alanları, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.
Kudratov ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi alanları, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında işbirliğimizi ele aldık. Köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesinde öne çıkan, kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."