"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı.
Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi.— Mustafa Varank (@varank) August 22, 2022
HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız ! #MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷@tuajans @DeltavUzay pic.twitter.com/5l6UcH0A1c
Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.