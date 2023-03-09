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Teknoloji

Avustralyalı bilim insanları hidrojenden elektrik üretebilen enzim buldu

Avustralyalı bilim insanları, havada bulunan hidrojenden elektrik üretebilen enzim buldu.

Murat Karadağ  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Avustralyalı bilim insanları hidrojenden elektrik üretebilen enzim buldu

Ankara

ABC'nin haberine göre, Melbourne'deki Monash Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırma, "Huc" olarak adlandırılan enzimin, havadaki hidrojen moleküllerini elektrik enerjisine dönüştürebildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılardan Rhys Grinter, yaptığı açıklamada, "Huc" enziminin laboratuvar ortamında izole edilerek elektrik devresine yerleştirildiğinde elektrik üretilebileceğini keşfettiklerini söyledi.

Havadaki hidrojen oranının düşük olmasından dolayı üretilen enerjinin yalnızca küçük elektrikli aletleri çalıştırabildiğini aktaran Grinter, "Daha büyük elektrikli aletlere yönelik enerji üretebilmek için harici hidrojen kaynağına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Grinter, henüz araştırmanın ilk aşamalarında olduklarını, ancak enzime daha yüksek miktarda hidrojen temin ederek daha çok elektrik enerjisi üretmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Potansiyel olarak, yakıt hücre gibi bir teknolojiyle, akıllı saat ve telefonlar için yeterli güç kaynağı oluşturulabileceğini aktaran Grinter, "Hayalimiz, havadan aldığı hidrojen ile kendi kendine yetebilen bir güç kaynağı üretebilmektir." yorumunu yaptı.

​​​​​​​Grinter, sonraki aşamada hedeflerinin elektrik üretim kapasitesini artırmak ve enzimle çalışabilen bir cihaz dizayn etmek için mühendislerle çalışmak olduğunu vurguladı.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

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