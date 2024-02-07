Dolar
30.60
Euro
32.94
Altın
2,033.21
ETH/USDT
2,355.40
BTC/USDT
42,909.00
BIST 100
8,928.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, AA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUA'nın simultane çevirisi eşliğinde takip edilebilecek.

Zeynep Duyar  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

Ankara

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta temaslarda bulundu

Benzer haberler

Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolcuğu da gitmek kadar meşakkatli

Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu
Bakan Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi
İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygularını dile getirdi

İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygularını dile getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet