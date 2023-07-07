Dolar
26.05
Euro
28.45
Altın
1,924.85
ETH/USDT
1,865.90
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
6,198.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Araştırma: Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir

ABD'de yapılan araştırmaya göre, Dünya'nın katı haldeki çekirdeğinin içinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir.

Burak Dağ  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Araştırma: Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir nasa.gov

Ankara

Live Science sitesinde yayımlanan habere göre Utah Üniversitesinden bilim insanları, sismik dalgaları gözlemleyerek yaptıkları araştırmada gezegenin çekirdeğinin yapısına dair yeni bulgulara ulaştı.

Araştırmada dünyanın farklı noktalarına deprem dalgalarını ölçmek ve nükleer silah testlerini izlemek amacıyla yerleştirilen 20 depremölçer aracılığıyla 5,7 ve üzeri büyüklükteki sismik dalgalar incelendi.

Söz konusu büyüklükte 2 bin 455 deprem kaydının olduğu, bu boyuttaki deprem dalgalarının dünyanın iç çekirdeğine kadar titreşim yayabileceği ve depremölçerlerin bunları kaydedebileceği belirtildi.

Araştırmanın yazarlarından Utah Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Keith Koper, katı iç çekirdeğin içinde sıvı demir girdaplarının hapsolmuş olabileceğini belirtti.

Dünyanın, oluşum aşamasındayken akışkan durumda bulunduğuna dikkati çeken Koper, "Demirin daha ağır olması hasebiyle çekirdek oluşumu dediğimiz şeyi elde ediyoruz. Metaller, merkeze doğru batarken sıvılaşmış kaya dışarıda kalıyor ve zamanla donuyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmada ayrıca iç çekirdeğin "homojen olmayan" bileşenleri içerdiği kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Guanning Pang, "İlk kez bu tür bir homojensizliğin iç çekirdeğin her yerinde olduğunu doğruladık." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 80. sayısını yayımladı
Bakan Yerlikaya, haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Benzer haberler

Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Araştırma: Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor
Depremzedelere destek vermeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesi başlıyor

Depremzedelere destek vermeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesi başlıyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet