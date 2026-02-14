Amerikan X şirketi, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı
ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı.
Kararın, "Tech Transparency Project" tarafından yayımlanan ve platformun yaptırımlar kapsamındaki İranlı isimlere ücretli “X Premium” hizmeti sağladığını öne süren raporun ardından gelmesi dikkati çekti.
Mavi rozeti kaldırılan hesaplar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor.
İran’a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. X’ten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketi, daha önce de platformdaki emoji koleksiyonunda yer alan İran bayrağını ülke yönetimine karşı monarşi yanlısı grupların kullandığı eski bir bayrakla değiştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.