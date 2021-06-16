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Amazon'un kurucusu Bezos'un eski eşinden yüzlerce kuruma 2,8 milyar dolarlık bağış

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, bu yıl yüzlerce organizasyona yaklaşık 2,8 milyar dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

Islam Doğru   | 16.06.2021
Amazon'un kurucusu Bezos'un eski eşinden yüzlerce kuruma 2,8 milyar dolarlık bağış

New York

Medium adlı sitede yaptığı paylaşımda Scott, ekibi ile 2021’in ilk çeyreğinde "ihmal edilen alanlarda çalışan" kar amacı gütmeyen kuruluş ve ekipleri belirleyerek destek olduklarını belirtti.

Scott, tarihsel olarak yetersiz finanse edilen ve göz ardı edilen kategorilerdeki 286 yüksek etkili kuruluşa 2 milyar 739 milyon dolar bağış yaptıklarını ifade etti.

Bağış yapılan hayır kurumlarının içinde Afro-Amerikan Kültürel Miras Eylem Fonu, Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosu ile bazı kolej ve üniversitelerin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

MacKenzie Scott, geçen sene temmuzda 1,7 milyar, aralıkta da 4 milyar olmak üzere 2020’de toplam 5,7 milyar dolar bağış yaptığını açıklamıştı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliklerini 9 Ocak 2019’da Twitter hesabından yaptıkları ortak açıklama ile sonlandırdıklarını duyuran Scott, boşanma anlaşması gereği, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerindeki hissesini korumuştu.

Scott, 28 Mayıs 2019’da yaptığı açıklamada, boşanma sonrası kendisine kalan yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin yarısını bağışlayacağını açıklamış, "orantısız miktarda parası olduğunu" belirterek "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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