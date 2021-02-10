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Almanya otonom araçlara izin vermeye hazırlanıyor

Almanya’nın otonom sürüşte öncü bir rol üstlenmesi için hazırlanan yasa tasarısının Federal Meclis'e gönderildiği belirtildi.

Cüneyt Karadağ,Bahattin Gönültaş   | 10.02.2021
Almanya otonom araçlara izin vermeye hazırlanıyor

Berlin

Almanya’da hükümetin, otonom (sürücüsüz) araçların belirlenen bölgelerde trafiğe çıkabilmesini kolaylaştırmak için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın otonom sürüşte öncü bir rol üstlenmesi için hazırlanan yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından görüşülmek üzere Federal Meclis'e gönderildiği belirtildi.

Söz konusu yasa tasarısının, "4. seviye Tam Otomatik Sürüş" için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun Almanya'yı dünyada otonom araçları günlük kullanıma sokan ilk ülke yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2022 yılına kadar ülkede otonom araçlarının kısa mesafelerde servis aracı olarak kullanılmasının amaçladığına yer verilerek, söz konusu tasarısının bu yılın ortalarında yasalaşmasının beklendiği vurgulandı.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tasarıyı Almanya‘yı dünyada "otonom araçları araştırma merkezlerinden yollara çıkaran ilk ülke" olma hedefine yaklaştıran "kararlı bir adım" olarak niteleyerek, "Dönüşüm sürecinde yenilikleri hızlı uygulamaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.


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