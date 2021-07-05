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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
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Teknoloji

Aksungur İHA'nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

Arife Yıldız Ünal   | 05.07.2021
Aksungur İHA'nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran'dan itibaren yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor.

Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor. Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

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