Teknoloji

ABD'ye bağlı Virgin Adaları sosyal medyada "çocukları koruyamamakla" suçladığı Meta'ya dava açtı

ABD'ye bağlı topraklar olan Virgin Adaları, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'yı, sosyal medya platformlarında çocukları korumada başarısız olmakla ve sahte reklamlardan gelir elde etmekle suçlayarak şirkete dava açtı.

Aynur Şeyma Asan  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
ABD'ye bağlı Virgin Adaları sosyal medyada "çocukları koruyamamakla" suçladığı Meta'ya dava açtı

Ankara

Virgin Adaları Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meta'ya açılan davanın içeriğine ilişkin bilgi ve dava dosyasına yer verildi.

Meta'nın sosyal medya platformlarının kullanıcılarını "bilerek ve kasıtlı olarak zarara ve dolandırıcılığa maruz bırakmakla" itham edildiği açıklamada, şirketin kullanıcı etkileşimlerini çoğaltmak, dolayısıyla gelirini artırmak amacıyla bunu yaptığı belirtildi.

Şirket hakkında dava açıldığı aktarılan açıklamada, Meta'nın, 2024'te gelirinin yüzde 10'una tekabül eden yaklaşık 16 milyar dolarının dolandırıcılık, bahis ve yasaklı ürünlerin sahte reklamlarından elde ettiğine ilişkin bilginin sızdırıldığı ifade edildi.

Meta'nın özellikle Facebook, Instagram gibi platformlarda "bilerek sahte reklamlardan faydalandığı" öne sürülerek, sosyal medya platformlarında çocukların ve gençlerin zarar görmesine yol açabilen algoritmaların bulunduğu kaydedildi.

Şirketin, Facebook ve Instagram gibi platformlardaki "çocuk ve yetişkinleri korumaya yönelik çabaları konusunda kamuyu yanlış bilgilendirmekle ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle" suçlandığı açıklamada, Meta'nın ceza alması talep edildi.

Meta'nın kullanıcılara, ebeveynlere, düzenleyicilere ve Kongre'ye devamlı platformlarının güvenli olduğunu savunduğu aktarılarak "Meta, istikrarlı ve kasıtlı olarak yazdığı politikaları uygulamakta başarısız olmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Virgin Adaları'nın yanı sıra daha önce 42 eyaletin başsavcılığının "çocukları korumadaki başarısızlığı nedeniyle Meta'ya dava açtığı" belirtildi.

