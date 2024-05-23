Dolar
32.19
Euro
34.87
Altın
2,379.90
ETH/USDT
3,754.60
BTC/USDT
69,900.00
BIST 100
10,899.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde 26 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

New York

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 28 Nisan'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 24,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı da yüzde 628 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 628 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 82 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 5,98 dolara çıktı.

Şirket hisse bölünmesine gideceğini duyurdu

Nvidia, ayrıca hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine gideceğini açıkladı.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketler ve ülkelerin, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve "yeni bir emtia olan yapay zekayı" üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturmak üzere Nvidia ile ortaklık kurduğunu vurguladı.

Yapay zekanın neredeyse her sektöre önemli verimlilik kazanımları getireceğine işaret eden Huang, "Yapay zeka, şirketlerin maliyet ve enerji açısından daha verimli olmasına yardımcı olurken gelir fırsatlarını da artıracak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 92 değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 2,3 trilyon doları aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladı:
Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı
'Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişmesi dünya barışına katkıdır'

Benzer haberler

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

"Sinema ve Yapay Zeka" etkinliği Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı

Güney Kore'deki küresel zirvede yapay zeka güvenliği ele alındı

HAVELSAN'a Malezya Yapay Zeka Konsorsiyumundan davet

HAVELSAN'a Malezya Yapay Zeka Konsorsiyumundan davet
Uzmanlara göre yapay zekanın sanat dünyasına katkısı olacak

Uzmanlara göre yapay zekanın sanat dünyasına katkısı olacak
AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık

AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet