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Teknoloji

ABD'den yapay zeka teknolojisinin eğitime etkisine dair yeni yol haritası

Eğitim Teknolojileri Ofisi raporunda, yapay zekanın eğitimciler ve öğrenciler arasında yeni etkileşim biçimleri sağlayabileceği vurgulanırken güvenlik risklerine de dikkat çekildi.

Faruk Hanedar  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
ABD'den yapay zeka teknolojisinin eğitime etkisine dair yeni yol haritası

Ankara

ABD yönetimi, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sürecinde kullanılmasına dair yeni bir yol haritası açıkladı.

Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Teknolojileri Ofisinin yayımladığı raporda, eğitimde yapay zeka ile ilgili risk ve fırsatlara odaklanıldı.

Beyaz Saray'dan söz konusu rapora dair yapılan açıklamada, "Rapor, yapay zekanın eğitimciler ve öğrenciler arasında yeni etkileşim biçimleri sağlayabileceğini, eğitimcilerin öğrenmedeki değişkenliği ele almasına yardımcı olabileceğini, geri bildirim döngülerini artırabileceğini ve eğitimcileri destekleyebileceğini kabul ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapay zekaya dair güvenlik riskleri bulunduğunun altı çizildi.

Yapay zeka teknolojisinin etkilerini yönetebilmek için uluslararası işbirliğini artırmayı da taahhüt ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi de "yapay zeka risklerini azaltmak, bireyleri korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına yapay zekadan yararlanmak için" ulusal öncelikler konusunda kamuoyu katkısını talep eden bir bildiri de yayımladı.

140 milyon dolar yatırım

ChatGPT gibi araçların daha yaygın hale gelmesiyle yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucunda oluşabilecek riskler, tüm dünyada tartışma konusu olmuştu.

Konunun uzmanları, devletlerin bu konuda önlem alması ve düzenlemeler yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

ABD'de de Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kongrenin yapay zekayı düzenlemek için hızlı hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan ülkede mevzuat üzerinde çalışmak üzere iki partiden senatörlerin katıldığı bir grup oluşturulmuştu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise mayısta Google, Microsoft, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve Anthropic'in başkanlarıyla bir araya gelmişti. ABD yönetimi, 7 yeni yapay zeka araştırma enstitüsü kurmak için 140 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

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