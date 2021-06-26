Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü UFO raporunu yayımladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı.

Kasım İleri   | 26.06.2021
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü UFO raporunu yayımladı

Washington

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

ABD'nin gizli deneyleri de olabilir

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı. Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir." denildi.

Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü UFO raporunu yayımladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü UFO raporunu yayımladı

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Washington temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatırdı

ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava sınır kapsının açılmasında Rusya ile çalışabileceklerini söyledi

Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi

Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

Afgan liderler, Pentagon'da Afganistan'ın geleceğini ele aldı

Afgan liderler, Pentagon'da Afganistan'ın geleceğini ele aldı