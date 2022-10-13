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Teknoloji

ABD ile AB teknoloji alanında iş birliğini geliştiriyor

Avrupa ve ABD rekabet otoriteleri başkanlarının, dijital sektörde adil rekabeti sağlamak ve teşvik etmek için iş birliği çabalarında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdikleri bildirildi.

Ata Ufuk Şeker   | 13.10.2022
ABD ile AB teknoloji alanında iş birliğini geliştiriyor

Brüksel

ABD ve Avrupa Birliği (AB), teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etme konusunda anlaştı.

Üst düzey AB ve ABD yetkilileri, 2'nci "AB-ABD Ortak Teknoloji Rekabet Politikası Diyaloğu" toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan ve ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter'in katıldığı toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Avrupa ve ABD rekabet otoriteleri başkanlarının, dijital sektörde adil rekabeti sağlamak ve teşvik etmek için iş birliği çabalarında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdikleri ifade edildi.

Teknoloji alanının ileriye dönük analizi, dijital sektörde ortaya çıkabilecek sorunlar, dijital davalarda etkili çözüm yollarının belirlenmesi, dijital ekonomide birleşme düzenlemeleri gibi başlıkların ele alındığına işaret edilen açıklamada, AB ve ABD'nin ortak diyalog toplantıları ile teknoloji sektöründeki sınamalara karşı yakın iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, taraflar arasında birleşme ve antitröst gibi konularda çok sayıda teknik toplantı yapıldığı, dijital sektördeki politika ve uygulamalar hakkında görüş ve bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

AB ve ABD'nin rekabet politikası ve uygulamalar konusunda uzun süredir devam eden yakın iş birliği geleneğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hızla gelişen teknoloji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dijital dönüşüm sağlamak için Atlantik'in her iki tarafı arasında iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, iyi işleyen ve rekabetçi piyasaların tüketicilere, işletmelere ve çalışanlara fayda sağladığına dikkat çekilerek, "Yetkililer, teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etmenin önemi konusunda anlaştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

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