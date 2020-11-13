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AB, terörle mücadele amacıyla internette veri şifrelemesini aşmak için yetki istiyor

Avrupa Birliği (AB), terörle mücadelede, internet iletişiminde dijital kanıtların yasal olarak toplanabilmesi amacıyla gerektiğinde veri şifrelemesini aşma konusunda yetki istiyor.

Ömer Tuğrul Çam,Erbil Başay   | 13.11.2020
AB, terörle mücadele amacıyla internette veri şifrelemesini aşmak için yetki istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), terörle mücadele bir dizi yeni tedbir ve mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi için çalışma yapıyor. Bunlar arasında internet iletişiminde dijital kanıtların yasal olarak toplanabilmesi amacıyla gerektiğinde veri şifrelemesini aşma konusu da bulunuyor.

AB İçişleri Bakanları, Parist'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.

Toplantı devam ederken yayımlanan ortak bildiride, yabancı terörist savaşçıların Schengen bilgi sistemine kaydı ile Schengen sisteminin güçlendirilmesi, AB'nin dış sınırlarının korunmasına yönelik çabaların artırılması, üye ülkeler arasında arasında bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, internetteki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılması için yasal düzenlemeler ile göçmenlerin entegrasyonu ve uyumunun sağlanması için çalışmaların artırılması öne çıktı.

İnternet üzerindeki trafikte kullanılan "veri şifreleme" konusuna da değinilen bildiride, "Ürün ve hizmetlerin güvenilirliği şifreleme teknolojisi temelinde sağlanırken dijital kanıtların yasal olarak toplanabilmesi ve yetkili makamlarca kullanılabilmesi için AB Konseyi veri şifreleme konunusu ele almalıdır." ifadesi yer aldı.

Bu hafta başında Avrupa medyasında çıkan haberlerde, AB'nin mesajlaşma uygulamalarındaki şifreleme yöntemini yasaklamaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, AB'nin WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulunmuştu. ORF'nin haberinde, uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtilmişti.

Kamuoyunda tartışma yaratması bekleniyor

İnternet iletişiminde uçtan uca şifrelemenin aşılmasını sağlayacak bir yetki çıkarılmasının kamuoyunda tartışmaya neden olacağı tahmin ediliyor. AB yetkilileri, verilerin güvenliği ile verilere güvenlik güçlerinin eşirimi arasında bir denge yaratmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, internette verilerin şifrelendirilmesine ilişkin bir soruya cevap verdi. Seehofer, internetteki şifreli verilerin güvenlik birimlerine verilmesine ilişkin konunun incelendiğini söyledi.

Verilerin ve temel hakların korunmasına ilişkin tüm yönlerin dikkate alınacağını açıkça ifade ettiklerini belirten Seehofer, "Bir saldırı olduktan sonra güvenlik birimleri ve siyasetçiler eleştiriliyor. Ama çoğu zaman konuyla ilgili yetkiler reddediliyor. Bu nedenle, bu tür barbarca eylemleri engelleyebilmek için iyileştirilebilecek tüm olasılıkların derinlemesine incelemesini istiyoruz." dedi.

Seehofer, "Tartışmalı bir konu olacağı için bunu bir kenara atmamak lazım. Bunun incelemesi yapılacak. Tabii kamuoyunda tartışmalar da buna eşlik edecektir." diye konuştu.

Almanya'da İçişleri Bakanlığının WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarı, Bakanlar Kurulu tarafından geçen ay kabul edilmişti. Federal Meclis'te de kabul edilmesi gereken tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.

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