"5G Summit Turkey" etkinliği Türksat'ın desteğiyle düzenlenecek
Türksat AŞ, 5G teknolojilerinin geleceğinin masaya yatırılacağı "5G Summit Turkey" etkinliğine iletişim desteği verecek.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 4 Mayıs'ta Ankara'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu binasında düzenlenecek.
Etkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından C+ level yöneticilerini, inovasyon ve teknoloji başkanlarını, telekom sağlayıcıları, start-up'ları, orijinal ürün üreticilerini, kamu, otomotiv, operatör sektör ve üst düzey yöneticilerini buluşturacak.
"5G Summit Turkey" etkinliğinde, alanında uzman konuşmacılarla "5G ile neler yapabiliriz?", "5G dünyasında büyük veri ve yapay zeka nasıl şekillenecek?", "Hangi yeni ekosistemler oluşacak?", "Siber güvenlik neden daha önemli hale gelecek?" gibi birçok sorunun da yanıtlanması hedefleniyor.
Uluslararası düzeyde 300'ün üzerinde üst düzey yöneticinin 5G'nin geleceğini konuşacağı etkinlikte, 25'ten fazla sergi alanı kurulacak. Etkinliğe ilişkin detaylara "5gsummitturkey.com/tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Türksat, "5G Summit Turkey"e iletişim desteği sağlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.