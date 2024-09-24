Dolar
34.12
Euro
38.04
Altın
2,636.22
ETH/USDT
2,643.70
BTC/USDT
63,693.00
BIST 100
10,051.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

2024 Türkiye Drone Yarışı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Mutlu Demirtaştan  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
2024 Türkiye Drone Yarışı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

İstanbul

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) ile Tech Drone Ligi iş birliğinde ve Fatih Belediyesinin destekleriyle Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek 2024 Türkiye Drone Yarışı'na 11 ülkeden 58 pilot katılacak. Organizasyonda mücadele edecek yabancı ve Türk pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacak.

Drone tutkunları ile teknoloji meraklılarını bir araya getiren ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonda Emrullah Yılmaz, Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına mücadele edecek.

Pilotlar, her iki günde de saat 10.00'da antrenmanlara başlayacak. Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün eleme turları ve final yarışları yapılacak.

Ziyaretçiler ise yarışları izlerken aynı zamanda çeşitli teknolojik etkinlikler ve sanatçıların sahne performanslarıyla dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelecek yıl bu zamanlar ülkemizde artık 20 ila 30 arası bir enflasyon olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" açılışında konuştu
Bakan Tunç: Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz
Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

2024 Türkiye Drone Yarışı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

2024 Türkiye Drone Yarışı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet