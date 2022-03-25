Dolar
14.83
Euro
16.32
Altın
1,958.40
ETH/USDT
3,134.80
BTC/USDT
44,153.00
BIST 100
2,187.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatılacak yeni uzay aracına "Freedom (özgürlük)" adını verdi.

Nuri Aydın   | 25.03.2022
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi

Ankara

Dailymail'in haberine göre, NASA astronotu Kjell Lindgren, SpaceX mürettebatının uzaya ayak basan ilk ABD'li astronot Alan Shepard anısına yeni uzay aracı "Crew Dragon'a "Freedom" adını verdiğini açıkladı.

Lindgren, Shepard'ın insanlı uzay uçuşunu Freedom 7 uzay aracı ile yaptığına işaret ederek "Yeni nesle "Özgürlük" getirmekten onur duyuyoruz." dedi.

ABD'li astronot Lindgren, "Crew-4" mürettebatının, uzaya Crew Dragon Freedom kapsülüyle taşınacağını kaydetti.

Bu kapsamında, iki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve bir Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu uzay istasyonuna gönderilecek.

Astronotlarını uzaya taşıyacak yeni kapsülün "Crew Dragon"un 19 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

Crew-4 görevinin deneme uçuşuyla birlikte, SpaceX'in NASA için gerçekleştireceği 6'ncı uzay uçuşu olacağı belirtiliyor.

SpaceX astronotları, daha önce de uzay araçlarına Endeavor (gayret), Resilience (direnç) ve Endurance (dayanıklılık) isimlerini vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 975 bine yaklaştı
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi

NASA, Ay'a insanlı uçuş için 2. iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini duyurdu

NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak

Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak
NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı