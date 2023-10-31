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Warriors, Stephen Curry'nin 42 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyunuyla New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Warriors, Stephen Curry'nin 42 sayısıyla kazandı

Ankara

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı farklı yendi.

Dördüncü maçında üçüncü kez kazanan Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Bu sezon üçüncü maçında ilk kez kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncular, 19'ar sayı kaydeden CJ McCollum ile Zion Williamson oldu.

Son şampiyon 4'te 4 yaptı

Son şampiyon Denver Nuggets, konuk ettiği Utah Jazz karşısında 110-102'lik skorla kazanarak bu sezon çıktığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 27 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparken, Aaron Gordon 21 sayı ve 7 ribaunt, Jamal Murray 18 sayı ve 14 asistle skora destek verdi.

Dördüncü karşılaşmasında üçüncü yenilgisini alan Jazz'de Lauri Markkanen 27 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist, Walker Kessler 22 sayı ve 13 ribaunt, Talen Horton-Tucker 16 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Luka Doncic kazandırmaya devam ediyor

Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies deplasmanında sahadan 125-110'luk skorla galip ayrıldı ve sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 12'şer ribaunt ve asistle triple-double yaparken, Derrick Jones 22, Tim Hardaway 21, Grant Williams 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon henüz kazanamayan Grizzlies'ta Jaren Jackson 30 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Desmond Bane 30 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı ve 9 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 121-133

Washington Wizards-Boston Celtics: 107-126

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 105-112

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 127-113

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 91-99

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 124-112

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-114

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 110-125

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 102-130

Denver Nuggets-Utah Jazz: 110-102

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 106-103

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