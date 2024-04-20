Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,050.70
BTC/USDT
63,780.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2023-2024 sezonunda normal sezon heyecanı yarın sona erecek.

Ali Korkmaz  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

İzmir

Bu sezon 18 takımın yer aldığı Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyen Semt77 Yalovaspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Puan cetvelinin son iki sırasında yer alanlar ise lige veda edecek.

Sigortam.Net, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor'un play-off'u garantilediği ligde 2 ekip daha play-off vizesi alacak.

Ligin son 5 sırasındaki 13 galibiyetli Kapaklıspor'un yanı sıra on ikişer galibiyeti bulunan OGM Ormanspor, Pizza Lazza Haremspor, Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan ikisi ligden düşecek.

Tüm maçların yarın saat 15.00'te başlayacağı ligde program şöyle:

Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)

OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)

Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, genç kıza rızası dışında sarılan sanığın cezasındaki indirimi hukuka aykırı buldu
Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

NBA'de Heat ve Pelicans play-off'a yükseldi

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi play-off'unda Monaco ile yapacağı maçların programı açıklandı

NBA'de 76ers, Heat'i yenerek play-off turuna yükseldi

NBA'de 76ers, Heat'i yenerek play-off turuna yükseldi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde 18. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde 18. kez şampiyon oldu
NBA'de Lakers, Pelicans'ı 110-106 yenerek play-off turuna kaldı

NBA'de Lakers, Pelicans'ı 110-106 yenerek play-off turuna kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet