İSTANBUL - ERKAN TİRYAKİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın başlayacak 2018 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'na olan güvenin vurgulayarak, "Potansiyelimizin tamamını sahaya yansıttığımızda Tenerife'den ülkemizin göğsünü kabartacak bir sonuçla dönmememiz için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenecek organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da bir jenerasyon değişikliği yaşadıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Kadın Milli Takımımız şu ana kadar aldığı sonuçlarla federasyonumuzun gurur kaynağı oldu. Bu formayı uzun yıllar taşımalarını beklediğimiz genç arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz gitgide daha fazla sorumluluk alıyor. Dünya Kupası'nda bulacakları süreleri iyi değerlendireceklerine inanıyorum. Takımımızdan beklentimiz, bizi gururlandıracak bir performans ortaya koymaları. Turnuvalar her zaman farklı olur. Tabii ki gönlümüzden geçen Tenerife'den madalyayla dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

Önemli olanın sahaya yansıtılan mücadele olduğunun altını çizen Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'na iyi hazırlandık. Turnuva oynamak farklıdır. Maç maç bakmak gerekir. 40 dakikalık performanslar değişkenlik gösterebilir. Grubumuzda dünyada ekol olan ülkelerden Avustralya var. Onlarla oynayacağımız maç, sonraki eşleşmeler açısından da kritik görünüyor. Bu hesap kitabı şimdiden yapmanın bir faydası yok. Biz hem başantrenörümüz Ekrem Memnun ile hem de oyuncularımızla turnuva tecrübesi yüksek bir ekibiz. İnşallah sakatlık gibi sorunlar yaşamayız. Potansiyelimizin tamamını sahaya yansıttığımızda Tenerife'den ülkemizin göğsünü kabartacak bir sonuçla dönmememiz için hiçbir neden yok."

"Çin'de olacağımıza canıgönülden inanıyorum"

Hidayet Türkoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'na Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'deki şampiyonaya katılma yolunda büyük bir adım attığını aktardı.

Karadağ ve Slovenya maçlarından galip ayrılmanın önemine vurgu yapan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Alınan iki galibiyetle Dünya Kupası hedefimize çok yaklaştığımıza inanıyorum. Umuyorum ki bu iki karşılaşmada oynadığımız basketbolu tekrarlayıp ve hatta üstüne koyup önümüzdeki karşılaşmalardan da iyi sonuçlarla ayrılacağız. Biz büyük şampiyonalarda yer almayı sonuna kadar hak eden bir basketbol ülkesiyiz. Çin'de olacağımıza canıgönülden inanıyorum."

Genç ve tecrübeli oyuncular arasında ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu anlatan Türkoğlu, "Şu anda milli takımımızda güzel bir atmosfer yakalanmış durumda. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz her geçen gün oyunlarını geliştiren genç kardeşlerimiz. Öz güvenlerinin de giderek yükseldiğini Karadağ ve Slovenya maçlarında bir kez daha gördük. Ege Arar kardeşimiz de bu iki maça ilk beş çıktı ve iyi performanslar sergiledi. Genç oyuncularımızla, Semih Erden ve Ersan İlyasova gibi tecrübeli isimlerimiz arasında hem sevgi hem saygıya dayalı bir ağabey-kardeş ilişkisi var. Bu da saha içindeki performansımıza olumlu yansıyor. Bu atmosfer sayesinde jenerasyon değişikliği sürecimizi sancısız bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın aldığı galibiyetlerden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telefonu açtığını aktardı.

Türkoğlu, galibiyetlerin tüm Türkiye'yi mutlu ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimiz alınan galibiyetlerle mutlu oldu. Sporu seven, sporu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız da maçtan sonra beni arayıp takımı tebrik etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın tebriği oyuncularımızı da sevindirdi."