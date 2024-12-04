Türk Telekom, Litvanya ekibi Lietkabelis'i deplasmanda yendi

Istanbul
Kalnapilio Arena'daki maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına ise 50-48 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 74-66 önde girdi. Son periyotta etkili hücum performansı sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 98-93 kazandı.
Konuk ekipte Anthony Brown 26 ve Braian Angola 24 sayı kaydetti. Lietkabelis'te Martynas Varnas 20 ve Oleksandr Kovliar 16 sayıyla oynadı.
Başkent ekibi, gruptaki 5. galibiyetini aldı. Lietkabelis ise 7. yenilgisini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.