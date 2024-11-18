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Spor, Basketbol

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmaya çıkacak

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmada mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmaya çıkacak

Ankara

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde BKT Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmayacak.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi:

20 Kasım Çarşamba:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

Kadınlar

FIBA Avrupa Ligi:

20 Kasım:

19.00 Zabiny Brno (Çekya)-ÇBK Mersin

22.00 Casademont Zaragoza (İspanya)-Fenerbahçe Opet

FIBA Avrupa Kupası:

21 Kasım:

19.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Piestanske Cajky (Slovakya)

23.30 SL Benfica (Portekiz)-Beşiktaş

22 Kasım:

00.30 Sportiva (Portekiz)-Galatasaray Çağdaş Faktoring

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