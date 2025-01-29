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ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) Başkanı Jerome Powell, bankanın William McChesney Martin binasında açıklanan faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Basketbol

TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya mağlup oldu

Saliha Nur Köksal, Mustafa Bikeç  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya mağlup oldu

Bursa

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya 90-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, grupta 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Porto ise 2'nci galibiyetini aldı.

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