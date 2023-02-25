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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 25.02.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Guduric, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Skorer basketbolcu, takımının 97-94 galip geldiği Partizan deplasmanında 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma üretti.

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