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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off'a bir galibiyet uzakta

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos liderliğini sürdürürdü.

Erkan Tiryaki  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off'a bir galibiyet uzakta

Ankara

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 30. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı. Normal sezonda son 4 haftaya girilirken Türk temsilcileri de kritik maçlara çıktı.

Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, 10. yenilgisini almasına rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftada 1 galibiyet alması durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak. Sarı-lacivertliler, normal sezonda oynayacağı son 4 maçın 3'ünü İstanbul'da taraftarı önünde yapacak.

Anadolu Efes ise oldukça kritik bir galibiyete Sırbistan'da imza attı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 32 sayı farkla 97-65 yenen lacivert-beyazlılar üst üste 4, toplamda ise 16. galibiyetini alarak 9. sıraya yükseldi ve play-inn potasına girdi. Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 4 haftada mücadelesini sürdürecek Anadolu Efes, 6. sıradaki Kızılyıldız'ın sadece 1 galibiyet gerisinde bulunuyor.

Olympiakos kaybetti ama liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, haftayı sürpriz bir yenilgiyle tamamlamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

Yunan temsilcisi, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'a 81-73 mağlup oldu. Zirvede Fenerbahçe Beko'nun önünde 22 galibiyet, 8 yenilgiyle yer alan Olympiakos, 30. hafta itibarıyla play-off'u garantileyen tek takım konumunda bulunuyor.

Ergin Ataman'ın takımından müthiş dönüş

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Almanya ekibi ALBA Berlin karşısında önemli bir dönüşe imza atarak galip geldi.

Atina'da oynanan maçın son 6 dakikasına 69-77 geride giren Yunan ekibi, kalan sürede 22-4'lük seri yakalayarak maçı 91-81 kazandı. Normal sezonda 19. galibiyetini alan Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'nun ardından 3. sırada bulunuyor.

Panathinaikos AKTOR'da oynayan milli oyuncu Cedi Osman, sakatlanarak oyundan çıktı ve sahsda 4 dakika kalıp 2 sayı üretti.

4 takımın iddiası kalmadı

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 4 takımın son 4 haftaya girilirken bir iddiası kalmadı.

Sırasıyla son 4 sırada bulunan LDLC ASVEL (Fransa), Maccabi Playtika (İsrail), Virtus Sagafredo Bologna (İtalya) ve ALBA Berlin'in (Almanya), play-off ve play-inn iddiası bulunmuyor.

Haftanın MVP'si TJ Shorts

THY Avrupa Ligi'nde 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

Paris Basketbol'un EA7 Emporio Armani'yi 92-79 yendiği maçta Kuzey Makedonyalı oyuncu 24 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 37 verimlilik puanıyla MVP olmayı başardı.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 30. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-79

Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-81

Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 91-82

Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 77-67

Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 112-89

Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa): 81-70

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 91-91

Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 82-70

Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes: 65-97

Normal sezonun 30. haftasın sonunda şu puan durumu oluştu:


TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos3022825952424171
2Fenerbahçe Beko3020102482242359
3Panathinaikos AKTOR30191126092478131
4Monaco30181225942478116
5Barcelona30171325932485108
6Kızılyıldız3017132432240032
7Paris Basketbol3017132563254320
8Bayern Münih30171326072627-20
9Anadolu Efes30161425842459125
10Real Madrid3016142500244357
11EA7 Emporio Armani Milan30161425382561-23
12Partizan3015152466240363
13Zalgiris30141623202348-28
14Baskonia30131724422470-28
15LDLC ASVEL30111924182554-136
16Maccabi Playtika30102025552674-119
17Virtus Segafredo Bologna3072323462521-175
18ALBA Berlin3052523562709-353

Sezonun son çift maç haftası

THY Avrupa Ligi'nde sezonun son çift maç haftası gelecek hafta için oynanacak.

Ligdeki 18 takım 31. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 32. hafta maçlarına ise perşembe ve cuma günleri çıkacak.

Fenerbahçe Beko, 25 Mart Salı günü İstanbul'da Paris Basketbol'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda play-off biletini bitime 3 hafta kala alacak. Fenerbahçe Beko, 28 Mart Cuma günü ise Baskonia'yı konuk edecek.

Anadolu Efes ise 26 Mart Çarşamba günü Baskonia ile sahasında karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 28 Mart Cuma günü ise Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ekibi Maccabi Playtika ile oynayacak.

Ligde 31. ve 32. haftanın maç programı şöyle:

31. hafta:

25 Mart Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco-Zalgiris (Salle Gaston Medecin)

22.30 Barcelon-Bayern Münih (Palau Blaugrana)

22.45 Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milan (Movistar Arena)

22.45 Partizan-Alba Berlin (Belgrad Arena)

22.45 LDLC ASVEL-Olympiakos (LDLC Arena)

26 Mart Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Baskonia (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 Kızılyıldız-Virtus Segafredo Bologna (Belgrad Arena)

22.05 Maccabi Playtika-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)

32. hafta:

27 Mart Perşembe:

22.00 LDLC ASVEL-Zalgiris (Astroballe)

22.15 Olympiakos-Monaco (Barış ve Dostluk)

22.30 Bayern Münih-Partizan (SAP Garden)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Barcelona (Unipol Forum)

28 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Maccabi Playtika (Xiaomi Arena)

20.45 Fenerbahçe Beko-Baskonia (Ülker Spor ve Etkinlik)

22.00 Kızılyıldız-Real Madrid (Belgrad Arena)

22.00 ALBA Berlin-Virtus Segafredo Bologna (UBER Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol (OAKA Altion)

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